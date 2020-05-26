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Александрия разгромила Черкащину в товарищеском матче – команда Шарана подходит к УПЛ в отличной форме

19:47 13 Читати українською
Александрия разгромила Черкащину в товарищеском матче – команда Шарана подходит к УПЛ в отличной форме
Владимир Шаран / Сайт Александрии

Александрия не было проблем в спарринге с аутсайдером Первой лиги Черкащиной.

Товарищеский матч

Александрия – Черкащина – 5:0

Голы: Ковалец, Гречишкин, Мельник, Задерака, Безбородько

Подопечные Шарана одержали вторую победу подряд после 4:2 с Ворсклой. Поединок с худшей командой Первой лиги был больше похож на тренировку – пять голов без ответа.

Первый официальный матч Александрии запланирован на 30 мая. "Желто-черные" в рамках 24 тура УПЛ будут принимать Зарю, у которой на шесть очков больше.

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