Александрия рассматривает возможность подписания трех новичков

Главный тренер Александрии Владимир Шаран рассказал о кадровой ситуации в клубе.

"Остаются травмированными Алексей Довгий, Павел Пашаев, Владислав Леванидов и Евгений Протасов. Но, надеюсь, что на следующем сборе с ребятами все будет хорошо. Василий Грицук также выздоравливает – работает в Сербии и должен присоединиться к нашему лагерю на втором сборе в Турции.

Шаран недоволен уровнем игроков, которые прибывают на просмотр в Александрию

Я надеюсь, что скоро увидим новичков, которые пока урегулирывают вопросы в своих клубах. Мы рассматриваем трех потенциальных новичков и хотим видеть их в составе Александрии", – цитирует Шарана официальный сайт клуба.

Александрия взяла на сбор двух легионеров

К слову, ранее в Александрию перешли Валерий Лучкевич и Денис Дедечко, кроме того, из команды Шарана в Шахтер перешел Валерий Бондаренко.