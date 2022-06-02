Александрия объявила об уходе Тимура Стецькова и Дениса Устименко, сообщает официальный сайт клуба.

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Кроме них, александрийцы распрощались еще с 4 молодыми футболистами: Кавериным, Сацевичем, Подручным и Самаром. При этом "желто-черные" продлили контракт с Денисом Кожушко до 2024 года.

Отметим, что Стецьков выступал за Александрию с 2016 года, всего сыграл в 22 поединках. Устименко же с 2018 провел 37 поединков в составе дубля, отличившись 17 голами.

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