Александрия прокомментировала информацию об интересе к Шведу

Несмотря на сообщения британской прессы о возможном возвращении Марьяна Шведа в УПЛ, эта сделка будет сложной для реализации.

По информации шотландских СМИ, пригласить 22-летнего игрока хотели Карпаты ты Александрия. Однако, похоже, в команде Владимира Шарана на переход Шведа не рассчитывают. "Александрия не интересуется этим футболистом, это выдумки журналистов", – заявил спортивный директор клуба Вадим Яровой в комментарии FootBoom.

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К слову, Марьян после перехода в шотландский клуб лишь трижды появлялся на поле в официальных матчах, в общем сыграв 40 минут. Однако этого времени вингеру хватило, чтобы отличиться забитым мячом.

Напомним, сезон-2019/20 шотландской Премьер-лиги официально завершен. Селтик в девятый раз подряд стал чемпионом, но Швед не получил золотую медаль, поскольку не сыграл достаточного количества матчей.

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