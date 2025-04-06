Спортивный директор Александрии Иван Телько отреагировал на слухи о том, что клуб из Саудовской Аравии сделал предложение главному тренеру "горожан" Руслану Ротаню.

Функционер клуба заявил, что Александрия не получала предложений по своему наставнику.

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"Никакого официального предложения в клуб не поступало", – сказал Телько в интервью Украинскому футболу.

Ранее появилась информация, что тренер не имеет ни одного официального предложения от команд УПЛ, а Александрия также не начинала переговоры о новом контракте, однако Ротанем заинтересовался клуб из Саудовской Аравии.

Напомним, Руслан Ротань возглавил Александрию в декабре 2022 года, его контракт с клубом рассчитан до конца текущего сезона. Сейчас Александрия под руководством Ротаня занимает второе место в турнирной таблице УПЛ, в активе команды 50 набранных баллов.

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