Александрия продолжила свое победное шествие, Львов расписал ничью: спарринги клубов УПЛ

Александрия и Львов провели свои контрольные поединки в рамках тренировочных сборов.

Товарищеские матчи

Александрия – Кайсар – 1:0

Гол: Протасов, 39

Львов – Войводина – 0:0

Команда Владимира Шарана добыла уже четвертую победу подряд на турецких сборах. Очередной жертвой бронзового призера УПЛ стал казахский Кайсар. Единственный гол в активе Евгения Протасова. Хавбек Александрии воспользовался хаосом в центре штрафной соперника и затолкал мяч в ворота с нескольких метров. Кайсар имел несколько возможностей, чтобы сравнять счет во втором тайме, однако защита украинской команды удержала свои владения на замке – 1:0.

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Поединок Львова и сербской Войводины был еще более "сухим". Команды так и не смогли довести до ума хотя бы одну из своих атак, поэтому на табло светились закономерные нули. Подопечные Меликяна проведут еще четыре спарринга в рамках подготовки ко второй части сезона.

