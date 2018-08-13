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Александрия продолжила рекордную клубную серию без поражений

10:42 27 Читати українською
Александрия продолжила рекордную клубную серию без поражений
Александрия продолжает побеждать / фото ФК Александрия

В матче 4 тура УПЛ 2018/19 Александрия минимально победила Арсенал-Киев и установила сразу три интересные клубные достижения.

Неожиданный лидер чемпионата Украины продолжает удивлять. Подопечные Шарана добыли уже четвертую "сухую" победу подряд.

Александрия минимально обыграла Арсенал-Киев и вернулась на первое место УПЛ

Победа в матче против Арсенала стала 50-й в элитном дивизионе страны. Александрия не проигрывает в матчах УПЛ уже 16 поединков подряд –11 побед и 5 ничьих. Последний раз александрийцы проигрывали еще в феврале.

Кроме этого, "сухая" серия Александрии в украинской Премьер-лиге насчитывает уже 450 минут.

Александрия стала единоличным лидером, Шахтер снова смял Ворсклу. Самые короткие итоги 4 тура УПЛ

Источник: Футбол 24
Украина4 тур

Александрия - Арсенал-Киев: Воскресенье 12 августа 2018

Александрия
Матч окончен
1 : 0
Арсенал-Киев
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