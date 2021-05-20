На КСК Ника уже полностью сняли старый газон, сообщает официальный твиттер Александрии. В ближайшее время должен начаться новый этап замены газона – заключение нового покрытия.

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Интересно, что Александрия организовала оригинальную акцию для болельщиков, которые имели возможность приобрести частичку старого газона.

К слову, КСК Ника был открыт в 1998 году, арена вмещает около 7000 человек. Александрия по итогам сезона 2020/21 заняла в турнирной таблице УПЛ девятое место, набрав 29 очков.

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