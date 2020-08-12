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Александрия продлила контракты с лидерами команды

17:33 - Читати українською
Александрия продлила контракты с лидерами команды
Юрий Панькив / ФК Александрия

Пятая команда УПЛ 2019/20 сохранила ключевых исполнителей на следующий сезон.

Голкипер Юрий Панькив, форвард Артем Ситало и защитник Павел Пашаев подписали новые контракты сроком на один год. Кроме указанных игроков, продолжат выступления за Александрию опытные хавбеки Алексей Довгий и Василий Грицук. Их соглашения рассчитаны на полгода, сообщает официальный сайт клуба.

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Заметим, что Александрия рискует потерять Максима Третьякова, который в прошлом сезоне играл за команду на правах аренды. Контракт хавбека принадлежит словацкому ДАКу, а к Третьякову есть интерес из Чехии.

Напомним, в сезоне 2019/20 команда Владимира Шарана заняла 5 место в УПЛ. В плей-офф за путевку в Лигу Европы Александрия проиграла Мариуполю.

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Павел Павел Пашаев Юрий Юрий Панькив Алексей Алексей Довгий Василий Василий Грицук Александрия Александрия Артем Артем Ситало
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