Александрия продлила контракты с лидерами команды

Голкипер Юрий Панькив, форвард Артем Ситало и защитник Павел Пашаев подписали новые контракты сроком на один год. Кроме указанных игроков, продолжат выступления за Александрию опытные хавбеки Алексей Довгий и Василий Грицук. Их соглашения рассчитаны на полгода, сообщает официальный сайт клуба.

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Заметим, что Александрия рискует потерять Максима Третьякова, который в прошлом сезоне играл за команду на правах аренды. Контракт хавбека принадлежит словацкому ДАКу, а к Третьякову есть интерес из Чехии.

Напомним, в сезоне 2019/20 команда Владимира Шарана заняла 5 место в УПЛ. В плей-офф за путевку в Лигу Европы Александрия проиграла Мариуполю.

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