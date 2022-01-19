Александрия продлила контракт с Третьяковым
12:18 - Читати українською
Хавбек Александрии Максим Третьяков решил продолжить сотрудничество с клубом.
Новое соглашение вингера с клубом рассчитано до 31 мая 2024 года, информирует официальный сайт Александрии.
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Отметим, что Третьяков выступает за александрийцев с 2019 года (сезон 2019/20 – на правах аренды), а до этого успел поиграть за вторую команду Днепра, Металлист, Черноморец и Дунайскую Стреду из Словакии.
В текущем сезоне Максим провел 17 поединков в УПЛ, в которых забил 5 голов и отдал 2 ассиста.
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