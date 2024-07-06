Александрия на официальном сайте сообщила о подписании нового соглашения с Александром Мартынюком.

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Контракт с левым защитником рассчитан до 31 мая 2027 года. В прошлом сезоне Мартынюк сыграл в 21 матче за Александрию, однако результативными действиями не отличался.

Добавим, что Мартынюк попал в расширенную заявку олимпийской сборной Украины, которая уже вскоре начнет участие на Олимпиаде в Париже.

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