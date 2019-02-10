Александрия прибыла на второй тренировочный сбор

Александрия, ушедшая на зимний перерыв на третьем месте в украинской Премьер-лиге, прилетела в Турцию на второй тренировочный сбор.
"Желто-черные" провели первую тренировку в Белеке на базе "Сусеси", сообщает официальный сайт Александрии.
Кулач отказал Александрии и имеет предложение из России, – СМИ
Наставник команды Владимир Шаран взял на сборы 25 игроков. Первый спарринг Александрия проведет 11 февраля. Соперником команды из Кировоградщины будет боснийский Железничар.
Список игроков Александрии:
Вратари: Панькив, Билык, Леванидов
Защитники: Микицей, Павел Пашаев, Лучкевич, Стецьков, Цуриков, Бабогло, Шендрик, Шкиндер
Полузащитники: Дедечко, Гречишкин, Довгий, Банада, Запорожан, Полярус, Протасов, Задерака, Шастал, Дрышлюк, Ковалец
Нападающие: Артем Ситало, Пономарь, Устименко