Александрия прибыла на второй тренировочный сбор

Александрия, ушедшая на зимний перерыв на третьем месте в украинской Премьер-лиге, прилетела в Турцию на второй тренировочный сбор.

"Желто-черные" провели первую тренировку в Белеке на базе "Сусеси", сообщает официальный сайт Александрии.

Кулач отказал Александрии и имеет предложение из России, – СМИ

Наставник команды Владимир Шаран взял на сборы 25 игроков. Первый спарринг Александрия проведет 11 февраля. Соперником команды из Кировоградщины будет боснийский Железничар.

Список игроков Александрии:

Вратари: Панькив, Билык, Леванидов

Защитники: Микицей, Павел Пашаев, Лучкевич, Стецьков, Цуриков, Бабогло, Шендрик, Шкиндер

Полузащитники: Дедечко, Гречишкин, Довгий, Банада, Запорожан, Полярус, Протасов, Задерака, Шастал, Дрышлюк, Ковалец

Нападающие: Артем Ситало, Пономарь, Устименко