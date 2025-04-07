Ингулец может провести последние домашние матчи этого сезона на стадионе Ника.

Александрия предложила Ингульцу провести домашние матчи этого сезона на стадионе Ника, сообщает журналист Владимир Зверов.

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Всего команда Александра Поворознюка должна провести 8 матчей на своем поле, в частности против Карпат, ЛНЗ, Александрии, Зари, Динамо, Левого Берега, Шахтера и Ворсклы.

Стоит отметить, что Ингулец-Арена не получила необходимой аттестации от Украинской ассоциации футбола для проведения матчей УПЛ.

К слову, сейчас клуб из Петрово занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице УПЛ. В активе команды 16 очков после 22-х туров.

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