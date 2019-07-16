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Александрия потерпела поражение в товарищеском матче против кипрского АЕЛа

19:10 12 Читати українською
Александрия потерпела поражение в товарищеском матче против кипрского АЕЛа
Тренировка Александрии / Фото официального сайта клуба

Подопечные Владимира Шарана продолжают подготовку к сезону 2019/20.

Межсезонье-2019, товарищеские матчи

Александрия – АЕЛ – 0:2

Голы: Аганович, 38, Хурадо, 63

Состав Александрии, 1-й тайм: Билык, Стецьков, Алибеков, Бухал, Запорожан, Гречишкин, Третьяков, Протасов, Ковалец, Ситало

2-й тайм: Панькив, Шендрик (Прокопчук), Бабогло, Мирошниченко, Пашаев, Алибеков (Литвяк), Банада, Задерака, Шастал, Ковалец (Устименко), Безбородько

Бронзовый призер УПЛ уступил АЕЛу, пропустив по голу в каждом из таймов. Сначала позиционной ошибкой защиты Александрии воспользовался Аганович, который с линии штрафной результативно пробил под перекладину ворот Олега Билыка – 0:1.

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На 63-й минуте александрийские защитники грубо сыграли против игрока киприотов, и арбитр назначил пенальти, который четко реализовал Рубен Хурадо – 0:2.

Напомним, вторую часть летней подготовки Александрия проводит в Болгарии.

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