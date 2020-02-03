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Александрия потерпела неудачу в попытках подписать форварда – не подошли даже легионеры

18:01 131 Читати українською
Александрия потерпела неудачу в попытках подписать форварда – не подошли даже легионеры
Владимир Шаран / Сайт Александрии

Главный тренер Александрии Владимир Шаран имеет некоторые поводы для недовольства трансферной кампанией клуба.

"Конечно, нам хотелось усилиться еще одним нападающим. Столько форвардов пересмотрели, в том числе из-за рубежа, но ни на одном не остановились.

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Нельзя сказать, что они на голову сильнее наших игроков. А все хотят зарплату хорошую, приезжать без просмотра. На сборах всегда хочется играть с сильнейшими командами, но так не всегда получается. Некоторые команды уже будут покидать Турцию", – рассказал Шаран в комментарии Футбол NEWS.

Напомним, бронзовый призер УПЛ 2018/19 в январе успел подписать Романа Вантуха, Артема Гордиенко и Богдана Мишенка.

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