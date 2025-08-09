УПЛ вынесла дисциплинарные санкции нескольким игрокам за нарушения во время матчей чемпионата, среди которых и Мигель Кампуш из Александрии.

В воскресенье, 3 августа, Александрия уступила Кудривке со счетом 1:3 в матче первого тура чемпионата Украины сезона 2025/26.

На 88-й минуте встречи португальский защитник Александрии Мигель Кампуш получил прямую красную карточку за неспортивное поведение. По решению дисциплинарного комитета УПЛ, игрок получил дисквалификацию на 5 матчей.

Из-за этого Кампуш пропустит поединки против Оболони, Металлиста 1925, Шахтера, ЛНЗ и Динамо.

Стоит отметить, что ранее Мигель публично прощался с Александрией, но пока остается в составе серебряного призера УПЛ. Контракт игрока действует до лета 2026 года.

