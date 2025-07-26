Как сообщает ТаТоТаке, именно позиция опорного полузащитника в Александрии признана одной из самых слабых в составе команды перед стартом сезона – тренер Кирилл Нестеренко и его штаб рассматривают ее как приоритетную для усиления.

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Симптоматично, что проблемы в центре поля проявились и в первом официальном матче сезона – против сербского Партизана (0:2) в квалификации Лиги конференций.

По данным источника, несколько кандидатов уже прошли просмотр в команде, с некоторыми игроками проводились переговоры. Однако подписать полноценное усиление в эту зону пока не удалось. Несмотря на это, Александрия не останавливается – работа по поиску опорника продолжается, и клуб надеется решить кадровый вопрос в ближайшее время.

Напомним, что ответный матч с Партизаном состоится менее чем через неделю – 31 июля в Белграде. Начало встречи в 22:00.

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