Пресс-служба Александрии объявила об уходе сразу двух игроков. Команду в статусе свободных агентов покинули полузащитник Богдан Билошевский и защитник Антон Кравченко.

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Контракт первого прекращен по обоюдному согласию сторон, а у второго истек срок соглашения и сотрудничество решили не продлевать.

Напомним, Билошевский – воспитанник Динамо, откуда отправлялся в аренду в Черноморец. К Александрии присоединился в августе 2023 года и провел 11 матчей (без результативных действий).

Кравченко начинал в Днепре. Успел поиграть за Нефтяник-Укрнафту, Волынь, Гелиос, Титан, Сталь, Олимпик, турецкий Карабюкспор и венгерскую Кишварду. В Александрии выступал с сентября 2023-го. В прошлом сезоне забил 1 гол в 12 матчах.

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