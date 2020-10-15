27 игроков и членов персонала Александрии заболели коронавирусом, сообщает официальный твиттер клуба.

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"Сейчас 15 заболевших находятся на самоизоляции по месту жительства родителей, 11 наблюдаются у семейных врачей Александрии, и еще один в районной больнице. У всех температура в норме, симптомов COVID-19 нет", – говорится в сообщении.

Отметим, что Александрия должна сыграть матч 6-го тура УПЛ против Ингульца уже 18 октября, начало запланировано на 17:00. Дальнейшая судьба поединка пока неизвестна.

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