Александрия получила разрешение дозаявлять новичков, – Бурбас

Журналист телеканалов Футбол 1/2 Игорь Бурбас подтвердил, что Александрия сможет регистрировать игроков.

Александрия погасила свой долг перед экс-игроком Йосипом Баришичем и получила разрешение на регистрацию новичков, информирует журналист Игорь Бурбас в своем твиттере.

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"Долг погашен, трансферный бан снят. Александрия сегодня официально дозаявляет всех зимних новичков", – отметил Бурбас.

Напомним, Александрия получила трансферный бан из-за задолженности перед хорватом Йосипом Баришичем, который выступал за команду в сезоне 2011/12 и сыграл всего 5 матчей.

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