Александрия получила предложения по Ковальцу от других клубов УПЛ
Хавбек Кирилл Ковалец может провести свой последний сезон в составе Александрии.
"На конец декабря в Александрии была определенная задолженность перед игроками. Поэтому сейчас ожидается небольшой акцент на омоложение состава.
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Есть предложения по некоторым ключевым игрокам, даже Кириллу Ковальцу. И эти предложения из УПЛ, поэтому не удивляйтесь увидеть Ковальца весной в другой команде", – рассказал журналист Михаил Спиваковский в эфире ТаТоТаке.
Добавим, что Ковалец является лучшим ассистентом первой части УПЛ – 4 голевые передачи в 8 матчах.
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