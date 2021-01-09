"На конец декабря в Александрии была определенная задолженность перед игроками. Поэтому сейчас ожидается небольшой акцент на омоложение состава.

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Есть предложения по некоторым ключевым игрокам, даже Кириллу Ковальцу. И эти предложения из УПЛ, поэтому не удивляйтесь увидеть Ковальца весной в другой команде", – рассказал журналист Михаил Спиваковский в эфире ТаТоТаке.

Добавим, что Ковалец является лучшим ассистентом первой части УПЛ – 4 голевые передачи в 8 матчах.

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