КДК УАФ оштрафовал Александрию за нарушения в игре Кубка Украины против Динамо (1:2), сообщает официальный сайт Украинской ассоциации футбола.

КДК обязал Александрию выплатить 25 тысяч гривен за нецензурные скандирования болельщиков, 75 тысяч за бросание в игровую зону посторонних предметов (в случае повторности к клубу могут быть применены нефинансовые санкции, в том числе – проведение матча/матчей без болельщиков) и на 40 тысяч за использование болельщиками фанатами пиротехники.

Также штраф получил любительский клуб Полесье Ставки за нарушения во время игры против Шахтера (0:1). Полищуки обязаны уплатить денежный взнос в размере 35 000 гривен за использование болельщиками пиротехники.

Также КДК УАФ оштрафовала Буковину после кубковой игры против Карпат (1:0). Клуб должен уплатить 10 тысяч гривен – за несоблюдение мер безопасности в условиях военного положения, а именно – превышение максимально допустимого количества зрителей на стадионе. Кроме того, черновчане получили штраф в 35 000 гривен за использование болельщиками пиротехники.

