Форвард Александрии Александр Филиппов вернулся к тренировкам с командой, сообщает Sport.ua.

Полесье объявило о подписании контракта с экс-игроком Шахтера и Карпат

32-летний нападающий из-за повреждения пропустил последние три матча. Планировалось, что Александр поможет своей команде в поединке предыдущего тура против Ингульца (1:0), однако он не смог полностью восстановиться

По информации источника, Филиппов сможет сыграть в центральном матче 27-го тура против Полесья, который состоится в воскресенье, 4 мая.

К слову, в лазарете "горожан" продолжают находиться два бразильца, однако если Безерра выбыл до конца сезона, то Джевани должен восстановиться после болезни до поединка 28-го тура с Карпатами (11 мая).

Напомним, в текущем сезоне Филиппов провел за Александрию 24 матча во всех турнирах, в которых забил 10 голов и отдал 1 ассист. После 26-ти туров команда Руслана Ротаня идет в турнирной таблице УПЛ на второй строчке (60 очков) и отстает от Динамо на 4 пункта.

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