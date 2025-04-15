Бывший игрок Александрии и известный тренер Желько Любенович оценил шансы подопечных Руслана Ротаня на победу в УПЛ сезона 2024/25.

"Считаю, что александрийцы пока что не готовы стать чемпионами. Хотя команда Руслана Ротаня в нынешнем чемпионате демонстрирует самую стабильную игру, я все же думаю, что в конце сезона 2024/25 она займет второе место.

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Александрийцы его вполне заслужили. Что касается матча с Рухом, то тему судейства я никогда не обсуждаю, поэтому не вижу смысла ее касаться", – сказал Любенович в интервью Sport.ua.

Напомним, сейчас в турнирной таблице УПЛ лидирует Динамо (60 очков). Александрия идет второй (54), а топ-3 замыкает Шахтер, имея 50 баллов.

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