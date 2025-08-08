Форвард венесуэльского клуба Депортиво Тачира Брайан Кастильо в ближайшее время станет игроком Александрии. Как сообщает журналист Марио Альберто Санчес, украинский клуб активировал клаусулу игрока.

По информации источника, Александрия заплатит за трансфер 400 тысяч евро – именно такая была прописана сумма отступных в контракте Кастильо. В этом году 24-летний игрок получал вызов в национальную сборную Венесуэлы, однако дебютировать за главную команду страны еще не успел.

В составе Депортиво Тачира Кристобаль провел 69 матчей, в которых отметился 16 забитыми мячами и 1 ассистом. Вместе с командой форвард играл в Кубке Либертадорес, где в 8 матчах забил 2 мяча.

