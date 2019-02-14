Александрия победила Навбахор в спарринге

Александрия оказалась сильнее узбекского Навбахора в товарищеском матче.
Товарищеский матч
Александрия – Навбахор – 2:1
Голы: Банада, 11 Пономарь, 70 – Тураев, 25
Заря в спарринге уступила узбекской Согдиане
Уже до свистка на перерыв команды успели обменяться голами. Александрийцы не собирались сдаваться и дожали соперника уже во втором тайме. Решающим голом отметился Виталий Пономарь.
Следующий спарринг Александрия проведет 17 февраля против солигорского Шахтера.
Александрия: Панькив (Леванидов, 46), Запорожан (Бабогло, 46), Банада (Дрышлюк, 76), Задерака (Пономарь, 46), Шендрик (Шкиндер, 84), Лучкевич (Стецькив, 49, Пашаев, 81), Дедечко (Довгий, 58), Полярус (Устименко, 63), Гречишкин, Стецькив (Микицей, 46), Ситало (Протасов, 83).
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