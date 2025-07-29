Как сообщает пресс-служба Ксамакса, Хусайн Туати продолжит свою карьеру в Александрии. Француз присоединился к "горожанам" на правах свободного агента.

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Туати присоединился к Ксамаксу, который выступает во втором дивизионе Швейцарии, в 2024 году. Всего за клуб он сыграл в 25 матчах, в которых забил три гола и отдал пять ассистов. В чемпионате Швейцарии 23-летний вингер также выступал за Серветт и Виль.

Хусайн Туати делал первые шаги в футболе в академии Лиона. В 2019 году он присоединился к молодежной команде ПСЖ U-19, но спустя два года покинул парижан, присоединившись к Серветту.

Transfermarkt оценивает Хусайна Туати в 400 тысяч евро.

Напомним, что Александрия сыграет с Партизаном 31 июля. Первый матч "горожане" проиграли со счетом 0:2.

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