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Александрия отреагировала на интерес клубов Серии А к своему лидеру

18:33 70 Читати українською
Александрия отреагировала на интерес клубов Серии А к своему лидеру
Кирилл Ковалец / фото: ФК Александрия

Генеральный директор Александрии Дмитрий Китаев прокомментировал информацию о возможном переезде Кирилла Ковальца в чемпионат Италии.

"Мы также прочитали эту новость в интернете. В клуб не поступало никаких запросов из Серии А, Серии Б и любой другой серии из любой другой страны.

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Это все на уровне слухов. Никаких обращений в ФК Александрия не было. Ни официальных, ни неофициальных", – заявил Китаев в комментарии для Видеожурнала Yellow.

Ранее сообщалось, что за 26-летним украинцем следят итальянские Фиорентина и Сампдория. Добавим, что Ковалец с 6 голами и 3 ассистами в 14 матчах является лучшим бомбардиром Александрии в УПЛ.

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Кирилл Ковалец Кирилл Ковалец Александрия Александрия Дмитрий Китаев
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