Защитник Васко да Гама Зе Витор заинтересовал Александрию, но украинский клуб все же не пошел на подписание игрока.

Журналист Эндрю Тодос в своем Telegram-канале сообщил, что Александрия заинтересовалась в подписании 21-летнего защитника Зе Витора. Клуб даже успел сделать официальное предложение.

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Однако позже спортивный директор Александрии Александр Марков признался, что клуб отказался от трансфера: "Действительно, долго вели этого бразильца, но в итоге отказались еще более месяца назад. Есть хорошие качества, но опция выкупа была бы большая. Плюс 21 год, бразилец, сошлись на том, что нужен вариант на "здесь и сейчас".

Отметим, что Зе Витор является воспитанником Васко да Гама, а в текущем сезоне провел за команду 18 матчей, отметившись 1 ассистом.

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