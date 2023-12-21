Украинский специалист Владимир Езерский, ныне работающий помощником Руслана Ротаня в Александрии, в скором времени сменит клубную прописку.

Александрия уже в ближайшее время останется без тренера. Ассистент Руслана Ротаня Владимир Езерский находится на финальной стадии расторжения соглашения с клубом.

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Как сообщает Sport.ua, украинскому специалисту предложили должность помощника главного тренера в Карпатах, которые возглавляет Мирон Маркевич. Все детали личного договора уже согласованы.

Напомним, Владимир Езерский уже работал в тренерском штабе Мирона Маркевича в Днепре, когда команда доходила до финала Лиги Европы. Следует отметить, что Езерский также работает главным тренером сборной Украины U-17.

Езерский за свою игровую карьеру играл за Днепр, Кривбасс, Таврию, Говерлу, Зарю и другие украинские клубы.

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