Главный тренер Александрии Юрий Гура рассказал о ситуации в команде и, в частности, с легионерами команды.

"У нас не будет легионеров. Сами понимаете, что в стране – война. Они боятся сюда приезжать. Находящиеся в Украине футболисты будут играть дома.

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Те, кто хотел пролонгировать контракт, мы их продлили. Ну и будем смотреть на новичков", – рассказал Гура в комментарии телеканалу Футбол.

Добавим, что Александрия по итогам недоигранного чемпионата Украины сезона 2021/22 завершила первенство на шестом месте.

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