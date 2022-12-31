"Горожане" выбрали команды, с которыми проведут товарищеские матчи во время зимней паузы.

Александрия проведет пять контрольных матчей на учебно-тренировочном сборе в Турции, сообщает официальный сайт "горожан".

Александрия начала работу над зимними трансферами

Первый поединок состоится 23 января против польского клуба Заглембе, который занимает в своем чемпионате 14-е место. На 26 января запланирован спарринг против Гурника (но не уточняется какого – из Забже или Ленчна). На следующий день соперником команда Юрия Гуры будет бронзовый призер чемпионата Косово – Балканы.

В последний день января александрийцы сыграют сразу два матча – против Каспия (8-е место казахского первенства) и Вайле (последнее место чемпионата Дании).

Напомним, на зимнюю паузу Александрия ушла шестой, имея в активе 26 пунктов. Отставание от пятого места составляет 7 очков.

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