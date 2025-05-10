"По словам Ротаня, начались переговоры только сейчас на финише сезона. Но прошу вас не воспринимать эту информацию, что Ротань или Александрия рассматривают возможность пролонгации. Очень минимальные шансы.

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По ощущениям и по той информации, которой я владею, Ротань останется в Александрии лишь при одном условии – если клуб выиграет чемпионство.

С большой долей вероятностью преемником Ротаня будет Алексей Антонов, нынешний ассистент Руслана Петровича. И сам Ротань видит его своим преемником. Это уже одобренная кандидатура в случае ухода Руслана Петровича", – рассказал Бурбас в эфире своего YouTube-канала BurBuzz.

Напомним, после 27-ми туров Александрия в турнирной таблице УПЛ идет на второй строчке, отставая от Динамо на 5 очков (у "горожан" есть игра в запасе). Впереди у команды Ротаня матчи против Карпат, Вереса и Черноморца.

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