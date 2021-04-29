Поединок 25-го тура УПЛ Александрия – Колос состоится на стадионе Зирка в Кропивницком. По крайней мере, именно эта арена указана как место проведения игры на официальном сайте УПЛ.

Александрия начала продажу газона стадиона Ника – приобрести может каждый

Это обусловлено тем, что на стадионе КСК Ника – родной арене Александрии – проводится замена газона. Интересно, что частичку старого покрытия может приобрести каждый желающий.

К слову, КСК Ника был открыт в 1998 году, арена вмещает около 7 тысяч человек.

Александрия одержала историческую победу над Шахтером – обескровленные "горняки" рискуют потерять вторую позицию в УПЛ