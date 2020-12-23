Александрия постепенно определяются с игроками, которые не будут выступать за команду после зимнего перерыва.

Грицук и Довгий оказались в списке игроков, которых Александрия планирует избавиться в зимнее трансферное окно, информирует Footboom.

Шаран анонсировал уход сразу пяти игроков из Александрии зимой

Ранее наставник Александрии Владимир Шаран объявил, что команду покинут сразу пять игроков, а клуб возьмет курс на омоложение состава. Добавим, что и Довгий, и Грицук являются ветеранами Александрии. Грицук находится в команде с 2012 года, сыграл в 232 матчах и отметился 42 голами и 33 ассистов, а Довгий провел 112 игр, в которых записал в свой актив 7 голов и 2 ассиста.

Отметим, что Александрия занимает восьмое место в чемпионате Украины, имея 16 очков в активе.

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