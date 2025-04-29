Главный тренер Александрии Руслан Ротань может остаться в команде и в дальнейшем.

Александрия решила начать переговоры с главным тренером Русланом Ротанем о продлении его контракта, сообщает журналист Игорь Бурбас.

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Сейчас действующее соглашение между наставником и клубом действует до 30 июня 2025 года, однако руководство уже заинтересовано в ее обновлении.

Команда Ротаня проводит удачный сезон и сейчас идет второй в турнирной таблице УПЛ, уступая лидеру лишь четыре очка, а ближайший преследователь отстает на шесть.

Недавно появлялась информация, что Шахтер рассматривает Ротаня как одного из кандидатов на должность главного тренера.

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