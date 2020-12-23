Александрия определила лучшего игрока года – победитель получил звание второй раз подряд
Александрийский клуб подвел итоги 2020 года.
"Горожане" в своих социальных сетях провели опрос среди болельщиков и определили, кто получит звание лучшего игрока текущего года.
Александрия определилась с именами двух игроков, которые покинут клуб зимой, – СМИ
Как информирует официальный сайт Александрии, победителем в голосовании стал Кирилл Ковалец. Интересно, что хавбек второй раз подряд одержал эту награду – он становился лучшим и в 2019-м. В тройке лидеров также оказались полузащитники Евгений Банада и Валерий Лучкевич.
К слову, в текущем сезоне УПЛ Ковалец провел 9 матчей за "желто-черных" и отдал четыре ассиста. Его Александрия на зимнюю паузу пошла восьмой с 16 очками в активе.
Прогрес Динамо, гойдалки Шахтаря: схеми та ціни великої п'ятірки і користь від епідемії у першому колі УПЛ