"Горожане" в своих социальных сетях провели опрос среди болельщиков и определили, кто получит звание лучшего игрока текущего года.

Александрия определилась с именами двух игроков, которые покинут клуб зимой, – СМИ

Как информирует официальный сайт Александрии, победителем в голосовании стал Кирилл Ковалец. Интересно, что хавбек второй раз подряд одержал эту награду – он становился лучшим и в 2019-м. В тройке лидеров также оказались полузащитники Евгений Банада и Валерий Лучкевич.

К слову, в текущем сезоне УПЛ Ковалец провел 9 матчей за "желто-черных" и отдал четыре ассиста. Его Александрия на зимнюю паузу пошла восьмой с 16 очками в активе.

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