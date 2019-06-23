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Александрия оплатила лечение Грицука после тяжелой травмы, несмотря на окончание контракта с игроком

11:03 33 Читати українською
Александрия оплатила лечение Грицука после тяжелой травмы, несмотря на окончание контракта с игроком
Василий Грицук / Фото ФК Александрия

Главный тренер Александрии Владимир Шаран рассказал о ситуации хавбека Василия Грицука.

"Хочу поблагодарить нашего президента Сергея Кузьменко за заботу об игроках команды. Если говорить о подписании и пролонгации контрактов, то президент обеспечил все условия, о которых просили футболисты.

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Также Сергей Анатольевич помог лечению Василия Грицука, любимца наших болельщиков. Как вы знаете, Василий практически с начала года проходил консультации и лечение в Украине и за рубежом. И вот, наконец, решение как побороть недуг нашли итальянские медики. Василий перенес операцию в Риме.

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Несмотря на окончание контракта Василия Грицука, Сергей Анатольевич взял на себя финансовые расходы на лечение. Теперь Василий должен пройти курс реабилитации, который продлится 3-4 месяца. В дальнейшем все будет зависеть от его состояния здоровья. Надеюсь, что все будет хорошо и мы подпишем контракт. Но, если не говорить о юридических вопросах, то фактически наш александриец Василий – в команде", – цитирует Шарана официальный сайт "желто-черных".

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