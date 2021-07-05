Игроком Александрии стал полузащитник Александр Демченко, сообщает официальный сайт клуба. Детали контракта не разглашаются.

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Добавим, что прошлую кампанию 25-летний украинец провел, выступая в составе двух клубов: сначала – тернопольской Нивы, а позже – Кремня. В общем сыграл 26 матчей в Первой лиге, забил 2 гола и отдал три результативные передачи.

Стоит отметить, что воспитанник винницкого футбола пытался закрепиться в чемпионате Италии. Демченко имеет опыт игры за Абано Кальчо и Портуенсе в Lega Pro 2 (пятый дивизион).

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