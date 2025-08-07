Хуан Альвина Безерра продолжит карьеру в египетском Замалеке, сообщает телеграм-канал украинского клуба.

Главный неудачник Александрии остался за границей после провала в Лиге конференций

Отмечается, что сумма трансфера составила 1,8 миллиона евро + бонусы. Контракт бразильца с новой командой будет действующим четыре года.

Безерра присоединился к Александрии в сентябре 2023-го, а в прошлом сезоне успел провести 26 матчей, в которых забил шесть мячей и отдал пять результативных передач.

