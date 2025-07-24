Александрия официально презентовала форму для участия в еврокубках
17:30 - Читати українською
Серебряные призеры Украины активно готовятся к игре на международной арене.
Александрия представила новую игровую форму для выступлений в Лиге конференций сезона 2025/26. Команда подготовила как домашний, так и выездной комплекты, с которыми будет стартовать в еврокубках.
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Напомним, что свой путь в турнире украинцы начинают со второго квалификационного раунда, где соперником станет сербский Партизан.
Первый поединок состоится сегодня, 24 июля, в 20:00 в польском городе Катовице, которое будет принимать номинально домашний матч Александрии.
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