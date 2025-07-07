В своих соцсетях Александрия объявила о трансфере ивуарийского центрального защитника Жоселена Беиратче. 25-летний игрок подписал контракт с "горожанами" до 30 июня 2027 года с возможностью продления еще на сезон.

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Беиратче – опытный игрок, который уже успел поиграть в Италии, Албании и Молдове. Последним клубом защитника был Шериф. Всего за молдавский клуб он отыграл в 22 матчах, отличившись одним голом.

В составы Тираны (Албания) он участвовал в квалификации Лиги чемпионов, а Шерифом пробовал пробиться в Лигу Европы и Лигу конференций.

Стоит заметить, что Александрия недавно пополнила свой состав Жотой, который присоединился к команде на правах свободного агента, а также голкипером Александром Харечко.

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