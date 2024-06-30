Тренерский штаб Руслана Ротаня решил не продолжать сотрудничество с рядом игроков.

Пресс-служба Александрии объявила об уходе сразу пяти футболистов.

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Речь идет о защитнике Романе Савченко, полузащитниках Кирилле Сигееве, Николае Михайленко и Артеме Кулаковском, а также форварде Кледсоне Карвалью Де. У всех футболистов истек срок арендного соглашения с Александрией.

Напомним, контракты 20-летних Савченко и Сигеева принадлежат Шахтеру – они выступали за команду Руслана Ротаня с марта 2023 года. 23-летний Михайленко возвращается в Динамо, а 22-летний Кулаковский – в Ворсклу. Кледсон принадлежит финскому Мариехамну.

К слову, Александрия прошлый сезон завершила на восьмой строчке турнирной таблицы УПЛ.

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