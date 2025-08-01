Александрия получила дополнительные проблемы после вылета от Партизана во втором раунде квалификации Лиги конференций.

Вице-чемпион Украины проиграл сербам оба матча (0:2; 0:4) и попрощался с евросезоном.

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УЕФА решил наказать Александрию по мотивам формально домашней игры, которая состоялась 24 июля в Катовице. "Горожанам" выписали штраф на 20 000 евро за "расистское поведение". Также Александрия может быть наказана частичным закрытием трибун на следующем домашнем матче под эгидой УЕФА. Эта санкция условная сроком на 2 года, но в случае повторных нарушений станет реальной.

Напомним, игрокам Александрии не разрешили выйти с флагами Украины на ответный матч в Белграде.

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