Александрия официально получила наказание от УЕФА после матча с Партизаном – известны подробности
Александрия получила дополнительные проблемы после вылета от Партизана во втором раунде квалификации Лиги конференций.
Вице-чемпион Украины проиграл сербам оба матча (0:2; 0:4) и попрощался с евросезоном.
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УЕФА решил наказать Александрию по мотивам формально домашней игры, которая состоялась 24 июля в Катовице. "Горожанам" выписали штраф на 20 000 евро за "расистское поведение". Также Александрия может быть наказана частичным закрытием трибун на следующем домашнем матче под эгидой УЕФА. Эта санкция условная сроком на 2 года, но в случае повторных нарушений станет реальной.
Напомним, игрокам Александрии не разрешили выйти с флагами Украины на ответный матч в Белграде.
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