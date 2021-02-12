Хавбек подписал контракт сроком на два года, сообщает официальный сайт "желто-черных".

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Первую половину сезона Калюжный провел в аренде за Рух, но не смог закрепиться в составе львовян. Полузащитник вернулся в расположение Динамо, которое на него тоже не рассчитывало. Столичный гранд разорвал соглашение с игроком, и тот отправился на турецкие сборы в составе Александрии. Калюжный смог произвести хорошее впечатление на Владимира Шарана и получил полноценный контракт.

Добавим, что Александрия начнет вторую часть сезона матчем 14 тура УПЛ против Маируполя. Сейчас "желто-черные" занимают восьмую строчку.

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