Александрия официально оформила трансфер бразильского хавбека
20 июля 21:42 - Читати українською
Александрия продолжает обновлять состав, заменяя покинувших команду игроков перспективной молодежью.
Александрия подписала контракт с бразильским талантом Жонатаном Да Силвой, сообщает пресс-служба клуба. Молодой полузащитник, которому всего 18 лет, заключил соглашение с клубом до 31 мая 2028 года.
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Жонатан родился 22 февраля 2005 года в Рио-де-Жанейро и воспитывался в молодежных командах Америка Минейро U-20 и ФК Ибрачина U-20.
За время своей клубной карьеры брахилец провел 45 матчей, забил 4 гола и отдал 1 результативную передачу.
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