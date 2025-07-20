Жонатан Да Силва (в центре) / фото: ФК Александрия

Александрия подписала контракт с бразильским талантом Жонатаном Да Силвой, сообщает пресс-служба клуба. Молодой полузащитник, которому всего 18 лет, заключил соглашение с клубом до 31 мая 2028 года.

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Жонатан родился 22 февраля 2005 года в Рио-де-Жанейро и воспитывался в молодежных командах Америка Минейро U-20 и ФК Ибрачина U-20.

За время своей клубной карьеры брахилец провел 45 матчей, забил 4 гола и отдал 1 результативную передачу.

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