Александрия заключила соглашение с защитником Артемом Шабановым, сообщает официальный сайт клуба. Контракт рассчитан до 31 мая 2026 года.

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Артем является воспитанником академии Динамо. Выступал за киевский Арсенал, луцкую Волынь, Сталь (Каменское), донецкий Олимпик, киевское Динамо, польскую Легию, венгерский Фехервар и житомирское Полесье. Он также был игроком молодежных сборных Украины U-18 и U-19 и выступал за национальную сборную Украины.

К слову, прошлом сезоне за Полесье Шабанов сыграл 26 матчей, но не смог отметиться никакими результативными действиями. В Александрию он перешел в статусе свободного агента. Transfermarkt оценивает игрока в 300 тысяч евро.

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