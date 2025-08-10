Александрия официально объявила о подписании арендного соглашения с донецким Шахтером в отношении защитника Николая Огаркова. Контракт действует до 30 июня 2026 года с возможностью последующего выкупа игрока.

Николай Огарков – воспитанник академии Шахтера, где в возрастной категории U-14 стал чемпионом Украины в ДЮФЛУ. Также защитник выступал за юношескую команду Шахтера U-19 в Юношеской лиге УЕФА. В прошлом сезоне он дебютировал за основной состав "горняков".

Игрок также имеет значительный опыт в молодежных сборных Украины, выступал за команды U-17, U-19, а в 2024 году помог сборной U-19 дойти до полуфинала юношеского чемпионата Европы. Сейчас Огарков привлечен в состав молодежных сборных U-20 и U-21.

