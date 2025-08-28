Первым новичком стал 19-летний полузащитник Денис Хмелевский, воспитанник львовского футбола, сообщает пресс-служба клуба. Ранее он выступал за УФК Львов, Динамо U-17, львовские Рух U-19 и Рух-2. В клубной карьере Денис провел 28 матчей и отметился одной голевой передачей. Контракт игрока с Александрией действует до 31 мая 2027 года.

Также к команде присоединился 19-летний нападающий Александр Якименко, воспитанник полтавского футбола. В своей карьере он играл за Ворсклу U17, Шахтер U17, бельгийские Брюгге U18 и Клуб НКСТ, а последним клубом был черкасский ЛНЗ. Всего Александр провел 18 матчей, забил один гол и отдал одну результативную передачу. Играл в юношеской Лиге УЕФА. Контракт рассчитан до 30 июня 2026 года с опцией продления на один год.

Третьим новичком стал 19-летний бразильский защитник Артур Голарт Родригез, который присоединился на правах аренды с возможностью выкупа из клуба Фалкон. Ранее Артур выступал за Атлетико Монте Азул, Фалкон и Капитал, проведя в общей сложности 17 матчей за клубы. Контракт с Александрией действует до 30 июня 2026 года.

К слову, Александрия неудачно начала новый сезон: команда сразу вылетела от Партизана в квалификации Лиги конференций и пока не набрала ни одного очка после трех туров УПЛ, находясь на дне турнирной таблицы.

