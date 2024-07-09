Александрия заключила соглашение с нападающим Александром Филипповым, сообщает официальный сайт клуба. Контракт игрока с клубом рассчитан до 31 мая 2026 года.

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Александр, который является воспитанником донецкого футбола, играл за киевский Арсенал, мариупольский Ильичевец, краматорский Авангард, черниговскую Десну, бельгийский Синт-Трейден, латвийский Рига и днепровский СК Днепр-1.

К слову, Филиппов подписал со СК Днепр-1 годичный контракт в августе 2023-го. Соглашение игрока с "спортклубовцами" подошло к концу 30 июня и стороны не смогли договориться о его пролонгации. За это время он провел в составе команды 27 матчей, в которых отметился 9 голами и 3 ассистами. Transfermarkt оценивает игрока в 500 тысяч евро.

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